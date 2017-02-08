Фото: trkterra.ru.
В Ясногорске неизвестные украли платежный терминал из супермаркета
Злоумышленники действовали ночью.
В Ясногорске в ночь на 8 февраля неизвестные похитили платежный терминал из супермаркета «Магнит», расположенного на улице Заводской.
Как стало известно Myslo, злоумышленники пробрались в помещение магазина, отжав входную пластиковую дверь.
В супермаркете сработала сигнализация, но к приезду охранной фирмы преступники уже скрылись. Около трех часов ночи о происшествии сообщили в полицию.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что на данный момент устанавливается сумма ущерба:
– Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предпринимаются меры по задержанию причастных к преступлению лиц.
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