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В Ясногорске неизвестные украли платежный терминал из супермаркета
Фото: trkterra.ru.

В Ясногорске неизвестные украли платежный терминал из супермаркета

Злоумышленники действовали ночью.

В Ясногорске в ночь на 8 февраля неизвестные похитили платежный терминал из супермаркета «Магнит», расположенного на улице Заводской.

Как стало известно Myslo, злоумышленники пробрались в помещение магазина, отжав входную пластиковую дверь.

В супермаркете сработала сигнализация, но к приезду охранной фирмы преступники уже скрылись. Около трех часов ночи о происшествии сообщили в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что на данный момент устанавливается сумма ущерба:

– Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предпринимаются меры по задержанию причастных к преступлению лиц.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:21 +3
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