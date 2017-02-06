Житель Киреевска построил «матерный» дом, красит ногти и прославляет Еву

На днях к нам обратились наши читатели, бывшие в Киреевске проездом, с просьбой разъяснить, что за чудной дом стоит на улице 8 Марта? Дом на самом деле довольно экстравагантный: весь матом исписан – подойти страшно. Myslo выяснил, кто в теремочке живет.

В Киреевске Виктора Екатериновича или, как он сам себя кличет, Витьку «Пуповину», всякий знает. Оч-чень своеобразный человек. Кто-то говорит, что у него давно не все дома, другие – что он просто выделиться хочет, вот и куражится.

Виктору 66, живет один, никому не мешает. Даже наоборот: ведет местные свадьбы, настраивает желающим музыкальные инструменты, веселит людей песнями собственного сочинения, играет всякую музыку. В общем, на все руки мастер. К его чудачествам тут все попривыкли.



Кадр из видео.

Мимо дома Виктора Екатериновича с умеющими читать детьми лучше не ходить. Матерщина на матерщине. Крупно, издалека видно. Для статьи-то фото приличного не подберешь. Но, как сам хозяин говорит, ерунда это все. И мечтает, чтобы «депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон, который приравняет мат к иностранным словам». Или хотя бы разрешат писать матом слова в обратном порядке. Иначе никак.

С порядком букв в русских словах у Виктора Екатериныча особые отношения. Чаще всего он пишет снизу вверх или справа налево, мол, так правильнее. Ну – это его дело, в целом-то. И одежду носит, кстати, только швами наружу. Такой вот протест.

– Он же гений-музыкант, знали вы? – говорит местный житель про Виктора. – На всем играть может! Ну вот буквально на всем!

На самом деле, Виктор действительно отлично играет на фортепиано, гитаре, а еще с удовольствием растягивает меха своей расписной гармошки.



Кадр из видео.

– Да он просто выделиться хочет, показать, что не такой как все, – говорит соседка. – Его право, что ж! Он то ботинки разного цвета обует, то ногти накрасит. На голову всякие шапки чудные надевает. Одежду себе сам шьет. Но он никогда не ведет себя вызывающе, к людям не пристает. Поговаривают, конечно, что все-таки у него не все дома. Живет он один. А кто еще нужен-то ему?

Виктор окончил школу с медалью, получил высшее образование, обучился игре на трех музыкальных инструментах. Увлекается настенным рисунком и вычислительной наукой. Прославляет учения о маме Еве, считая, что никаких отцов нет и быть не может – только женское начало (поэтому и отчество себе выбрал – Екатеринович, по маме). В свои 66 мечтает встретить любовь.

На досуге Виктор при помощи поклонников снимает о себе всяческие видеоролики и выкладывает в интернет. Человек жизнерадостный и крайне позитивный. И, может статься, он счастливее многих из нас. С такими-то талантами и свободой самовыражения!

Посмотрите видео про него: