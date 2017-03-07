8 лучших комментариев: 20 - 26 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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В Щекино упавший с крыши кусок льда едва не убил прохожего
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Трое пьяных на «Мерседесе» всполошили персонал тульской больницы №11
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Автомобиль узловского двойника Ди Каприо разбили глыбы льда
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В Туле в женщину выстрелили «собачьим» дротиком
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В России хотят ограничить продажи «вредных» игрушек
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Пять ролей жены
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Новомосковцы построили танк из автомашин
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В Туле эвакуируют брошенный транспорт
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