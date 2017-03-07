блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 20 - 26 февраля

8 лучших комментариев: 20 - 26 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Щекино упавший с крыши кусок льда едва не убил прохожего

 

- 2 -

Трое пьяных на «Мерседесе» всполошили персонал тульской больницы №11

 

- 3 -

Автомобиль узловского двойника Ди Каприо разбили глыбы льда

 

- 4 -

В Туле в женщину выстрелили «собачьим» дротиком

 

- 5 -

В России хотят ограничить продажи «вредных» игрушек

 

- 6 -

Пять ролей жены

 

- 7 -

Новомосковцы построили танк из автомашин

 

- 8 -

В Туле эвакуируют брошенный транспорт

Опрос

Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 19:10 +3
11 лучших комментариев: 6 - 19 февраля
11 лучших комментариев: 6 - 19 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика