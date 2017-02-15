8 лучших комментариев: 30 января - 5 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Тульская учительница рассказала, почему начала сниматься в порно
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Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
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В Туле Мустанга обвинили в краже денег с карточки пенсионерки
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МЧС предупреждает: Тулу ждет резкое похолодание
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Уголовное дело элитного тульского сутенера отправлено в суд
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В России вход в природные парки станет платным
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Экстремальный поход: трое туляков с собаками провели ночь в лесу под Ясногорском
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В Туле совершено нападение на директора управляющей компании
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