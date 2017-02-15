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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 30 января - 5 февраля

8 лучших комментариев: 30 января - 5 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Тульская учительница рассказала, почему начала сниматься в порно

 

- 2 -

Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста

 

- 3 -

В Туле Мустанга обвинили в краже денег с карточки пенсионерки

 

- 4 -

МЧС предупреждает: Тулу ждет резкое похолодание

 

- 5 -

Уголовное дело элитного тульского сутенера отправлено в суд

 

- 6 -

В России вход в природные парки станет платным

 

- 7 -

Экстремальный поход: трое туляков с собаками провели ночь в лесу под Ясногорском

 

- 8 -

В Туле совершено нападение на директора управляющей компании

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:10 +9
8 лучших комментариев: 23 - 29 января
8 лучших комментариев: 23 - 29 января
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