Тульские полицейские разыскивают очевидца преступления

В Туле полицейские разыскивает мужчину, который стал очевидцем преступления. 5 ноября 2015 года в Загородном проезде в здании организации, предоставляющей государственные и муниципальные услуги, были совершены мошеннические действия.



Очевидец.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».