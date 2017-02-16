Тульские полицейские разыскивают очевидца преступления
Происшествие случилось 5 ноября 2015 года.
В Туле полицейские разыскивает мужчину, который стал очевидцем преступления. 5 ноября 2015 года в Загородном проезде в здании организации, предоставляющей государственные и муниципальные услуги, были совершены мошеннические действия.
Очевидец.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом очевидце, сообщить по телефонам: 32-49-30, 32-49-47.
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