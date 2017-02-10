В Туле снова коммунальная авария: люди сидят без воды

Фото Дмитрия Дзюбина.

10 февраля в редакцию Myslo пожаловались жители многоквартирных домов, расположенных в Туле на улице Демонстрации. Возмущенные люди рассказали, что с утра у них нет воды.

В пресс-службе администрации города сообщили, что произошла аварийная ситуация в канализационной системе:

– Два дома и детский сад были отключены от водоснабжения. Детсад на время отключения был обеспечен питьевой и технической водой.

На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», выполняется замена задвижки и части трубы.

Водоснабжение обещают восстановить к 16.00.