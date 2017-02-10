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В Туле снова коммунальная авария: люди сидят без воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле снова коммунальная авария: люди сидят без воды

Коммунальщики обещают дать воду на улице Демонстрации к концу рабочего дня.

10 февраля в редакцию Myslo пожаловались жители многоквартирных домов, расположенных в Туле на улице Демонстрации. Возмущенные люди рассказали, что с утра у них нет воды.

В пресс-службе администрации города сообщили, что произошла аварийная ситуация в канализационной системе:

– Два дома и детский сад были отключены от водоснабжения. Детсад на время отключения был обеспечен питьевой и технической водой.

На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», выполняется замена задвижки и части трубы.

Водоснабжение обещают восстановить к 16.00.

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Коммунальная авария на улице Демонстрации, Фото: 1
Коммунальная авария на улице Демонстрации, Фото: 2
Коммунальная авария на улице Демонстрации, Фото: 3
Коммунальная авария на улице Демонстрации, Фото: 4
Коммунальная авария на улице Демонстрации, Фото: 5
Коммунальная авария на улице Демонстрации, Фото: 6
Коммунальная авария на улице Демонстрации, Фото: 7
Коммунальная авария на улице Демонстрации, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:31 0
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