Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле снова коммунальная авария: люди сидят без воды
Коммунальщики обещают дать воду на улице Демонстрации к концу рабочего дня.
10 февраля в редакцию Myslo пожаловались жители многоквартирных домов, расположенных в Туле на улице Демонстрации. Возмущенные люди рассказали, что с утра у них нет воды.
В пресс-службе администрации города сообщили, что произошла аварийная ситуация в канализационной системе:
– Два дома и детский сад были отключены от водоснабжения. Детсад на время отключения был обеспечен питьевой и технической водой.
На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», выполняется замена задвижки и части трубы.
Водоснабжение обещают восстановить к 16.00.
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