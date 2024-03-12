Тульской многодетной семье выделили земельный участок, который невозможно использовать

Все дело в низкой газовой трубе, которая не позволяет въехать на участок абсолютно никакой технике.

Переписку со всевозможными инстанциями отец троих детей Дмитрий Чебанов ведет уже более полугода. И похоже, его проблему никто не решит:

Дмитрий Чебанов — Кто сталкивался с тем, как многодетным выделяют землю в рамках господдержки, тот знает, насколько это сложно. Очередь движется годами, получить землю очень затруднительно. Должностные лица предлагают семьям либо взять компенсацию (200 тыс. руб.), либо искать участок самим, что совсем непросто. Зато конторам, занимающимся земельными вопросами, это очень выгодно: услуга стоит от 50 тыс. рублей и выше. Моей многодетной семье удалось получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства в районе деревни Маслово. Адрес нашего участка — городской округ Тула, ул. Крапивенская, 64.

А дальше, как говорится, «есть один нюанс»: по границе участка Чебановых проходит надземный газопровод, высота которого — всего 2,3 м.

— Арки нет, никакая строительная техника заехать на участок не сможет, — говорит Дмитрий. — И как можно там что-то построить — неизвестно. Газопровод находится на балансе «Газпром газораспределение Тула», туда я и обратился с просьбой сделать въездную арку высотой 3,5 м. Без нее я не смогу полноценно пользоваться участком.

Выяснилось, что стоимость работ по оборудованию въездной арки составит 988 тыс. рублей.

В письме газовики объяснили Дмитрию, что право собственности на участок он получил позже, чем был построен газопровод, поэтому стоимость работ ему не компенсируют, он должен оплатить все из своего кармана.

— Получается, что мы получили участок, а воспользоваться им не можем, — говорит Дмитрий Чебанов. — Въезд на участок у нас только один:

Дмитрий обращался в прокуратуру, администрацию города, Думу, писал губернатору. Отовсюду приходят примерно одинаковые ответы.

— Но у моей семьи нет «лишнего миллиона» на переустройство газопровода, тем более что данный вопрос возник не по моей вине. Да и обществу с многомилионными прибылями гораздо проще найти выход из данной ситуации. В Барнауле уже был прецедент, где суд обязал собственника трубы устранить похожие нарушения. Может быть, мой вопрос удастся решить без суда?

По словам Дмитрия, в регионе есть проблема с выделением участков многодетным.

— В октябре 2021 года мы получили статус многодетных и встали на очередь на участок. В МИЗО предлагали три варианта получения земли: ждать очереди; искать землю самостоятельно; взять компенсацию в 150 тыс. рублей (это на тот момент, сейчас 200 тысяч). Мы были 109-е в очереди. Прошел год — не сдвинулись. Участок могут получить только самые активные. Я много куда писал, добивался. В итоге в августе 2023 года нам с боем удалось получить участок под ИЖС, но вот такой. А множество многодетных семей просто ждут! А те, кто дождется, получат землю непонятно где, без инфраструктуры.