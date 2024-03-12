Над Тульской областью силы ПВО сбили вражеский беспилотник

По официальной информации, 12 марта дежурными средствами ПВО Минобороны России над Тульской областью был уничтожен БПЛА.
Организовано реагирование экстренных служб. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.
Об этом сообщает министерство по региональной безопасности.
По официальной информации, 12 марта дежурными средствами ПВО Минобороны России над Тульской областью был уничтожен БПЛА.
Организовано реагирование экстренных служб. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.
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