В Центральном парке насчитали 98 белок

Фото Алексея Пирязева.

В Центральном парке Тулы прошла акция «День городской белки». Биологи, экологи, школьники и студенты, преподаватели, натуралисты вышли на маршруты, чтобы оценить количество этих зверьков.

Как сообщает Тульский экзотариум, собравшиеся разделились на группы, каждая из которых прошла по определенному маршруту. Прогулка по парку заняла около часа. По пути натуралисты рассказывали собравшимся интересные факты из жизни городской белки.

Инициативной группе удалось насчитать 98 белок на охраняемой природной территории Центрального парка.

Официальные итоги акции будут подведены позже.