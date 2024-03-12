Прокуратура внесла представление главврачу узловской ЦРБ за отсутствие табличек со шрифтом Брайля

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Узловская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства в фельдшерско-акушерских пунктах в Федоровке, Торбеевке и Кондуках.



Установлено, что здания не оборудовали системой информации, в том числе тактильными табличками с названием организации и режимом работы, продублированными шрифтом Брайля. Кроме того, отсутствовали парковочные места для автотранспорта людей с ОВЗ, оборудование для обслуживания инвалидов по слуху и зрению, а также место для собаки-проводника.

Межрайонная прокуратура внесла представление главврачу ГУЗ «Узловская районная больница» — именно к этому подразделению относятся вышеперечисленные ФАПы.

— Также решается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг), — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.