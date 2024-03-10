«Пришлось удлинить кое-что»: Shaman удивил публику новым образом на концерте в честь 8 Марта

Фото ren.tv.

Ярослав Дронов вышел на сцену с длинными волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день. Музыкант обратился к женщинам с поздравлением в честь 8 Марта. А также сказал:

— Представьте себе, да, это SHAMAN, и я рад видеть всех вас в этом зале, любимые женщины. Чего не сделаешь ради вас. Вот, значит, всего за несколько дней до концерта совершить невозможное и удлинить кое-что. Мужчины меня поймут. Но это, не переживайте, это ненадолго, ведь артист должен удивлять, — так заявил Дронов со сцены, пишет life.ru.

В новом имидже SHAMAN исполнил две песни, после чего снял парик и продолжил концерт в привычном для зрителей образе.