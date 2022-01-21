7 лучших комментариев: 14 - 21 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Автор «Марафона желаний» блогер Блиновская построит в Тульской области глэмпинг
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«Это мое ноу-хау»: Сергей Шестаков прокомментировал уборку снега грейфером
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С температурой тела выше 37 туляков не пустят в торговый центр и ресторан
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Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма
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В Туле за взятку задержан декан юридического вуза
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Снегоуборочные трамваи разбушевались: лавину грязного снега «поймали» водители в Мясново
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