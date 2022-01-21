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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 14 - 21 января

7 лучших комментариев: 14 - 21 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Автор «Марафона желаний» блогер Блиновская построит в Тульской области глэмпинг

 

- 2 -

«Это мое ноу-хау»: Сергей Шестаков прокомментировал уборку снега грейфером

 

- 3 -

С температурой тела выше 37 туляков не пустят в торговый центр и ресторан

 

- 4 -

Хронический провал: после порыва на водоводе на ул. Хворостухина опять образовалась огромная яма

 

- 5, 6 -

В Туле за взятку задержан декан юридического вуза

 

- 7 -

Снегоуборочные трамваи разбушевались: лавину грязного снега «поймали» водители в Мясново

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