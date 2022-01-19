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Снегоуборочные трамваи разбушевались: лавину грязного снега «поймали» водители в Мясново

Снегоуборочные трамваи разбушевались: лавину грязного снега «поймали» водители в Мясново

Это становится уже неприятной традицией.

В Туле снова в центре внимания снегоуборочный трамвай. На этот раз он окатил грязным снегом автомобили, которые остановились на светофоре. Инцидент случился в Мясново на Одоевском шоссе. Видео разместил туляк на своей странице в Instagram:

 

 

Напомним, ранее подобные случаи произошли на Зеленстрое и на ул. Металлургов. Руководство «Тулгорэлектротранса» принесло извинения пешеходам и пообещало провести служебную проверку.

Проверку проводит и прокуратура Тулы.

 

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