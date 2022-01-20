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В Туле за взятку задержан декан юридического вуза

В Туле за взятку задержан декан юридического вуза

Как стало известно Myslo, речь идет о декане Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

По нашей информации, накануне сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки декана юрфака Всероссийского государственного университета юстиции (Российская правовая академия Минюста России) Игоря Скрябина.

Игорь Скрябин — юрист, кандидат исторических наук, в вузе предподавал вместе с отцом, профессором Валерием Скрябиным, бывшим ректором этой же академии.

По данным нашего источника, Игорь Скрябин не арестован, обвинение ему не предъявлено. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)*.

УМВД и СУ СКР по Тульской области пока воздержались от комментариев.

 
*Санкция ст. 290 ч. 3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 2 лет, или в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
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