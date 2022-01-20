В Туле за взятку задержан декан юридического вуза
Как стало известно Myslo, речь идет о декане Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).
По нашей информации, накануне сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки декана юрфака Всероссийского государственного университета юстиции (Российская правовая академия Минюста России) Игоря Скрябина.
Игорь Скрябин — юрист, кандидат исторических наук, в вузе предподавал вместе с отцом, профессором Валерием Скрябиным, бывшим ректором этой же академии.
По данным нашего источника, Игорь Скрябин не арестован, обвинение ему не предъявлено. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)*.
УМВД и СУ СКР по Тульской области пока воздержались от комментариев.