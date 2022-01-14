7 лучших комментариев: 24 декабря - 14 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле внедорожник не пропустил скорую: автохамом оказался бывший гаишник, уволенный за взятку
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Тульские десантники отправятся в Казахстан
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Алексея Дюмина выдвинули на пост вице-президента Союза машиностроителей России
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На Тулу обрушатся снегопад и метель
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Куда в Тульской области пускают по QR-кодам, а куда можно без них?
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«Ждала 64-й лайн полтора часа»: туляки рассказали, как добирались на работу в снегопад
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Пропавшая в Туле полтора месяца назад школьница найдена
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