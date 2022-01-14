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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 24 декабря - 14 января

7 лучших комментариев: 24 декабря - 14 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Туле внедорожник не пропустил скорую: автохамом оказался бывший гаишник, уволенный за взятку

 

- 2 -

Тульские десантники отправятся в Казахстан

 

- 3 -

Алексея Дюмина выдвинули на пост вице-президента Союза машиностроителей России

 

- 4 -

На Тулу обрушатся снегопад и метель

 

- 5 -

Куда в Тульской области пускают по QR-кодам, а куда можно без них?

 

- 6 -

«Ждала 64-й лайн полтора часа»: туляки рассказали, как добирались на работу в снегопад

 

- 7 -

Пропавшая в Туле полтора месяца назад школьница найдена

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Автор: Алексей Герасимов
14 января, в 17:51 +6
6 лучших комментариев: 3 - 24 декабря
6 лучших комментариев: 3 - 24 декабря
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