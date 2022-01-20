Автор «Марафона желаний» блогер Блиновская построит в Тульской области глэмпинг

Стоп-кадр программы "Осторожно, Собчак"

Об этом «Коммерсанту» рассказала сама Елена Блиновская и ее бизнес-партнер Лилия Протасова.

Елена Блиновская и супруга главы Роскачества Лилия Протасова развивают сеть глэмпингов «Точка Немо» в центральной части России. По информации «Ъ», объем инвестиций равен 100 млн руб. Пилотный объект реализован в Ярославской области. Два других объекта сейчас проектируются в Тульской и Ивановской областях.

В планах женщин — 30 глэмпингов на берегах водоемов России, объединенных яхтенными, велосипедными, автомобильными маршрутами. Каждый объект потребует инвестиций 50−100 млн руб. и будет рассчитан в среднем на 50−70 человек.