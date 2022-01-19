«Это мое ноу-хау»: Сергей Шестаков прокомментировал уборку снега грейфером

В Туле используют всю доступную технику для уборки снега.

Глава Центрального округа Тулы Сергей Шестаков прокомментировал уборку снега грейфером, которую засняли горожане. Напомним, в соцсетях появилось видео, где манипулятор собирал снег грейферным захватом и грузил в кузов. Туляков удивил такой метод борьбы с последствиями стихии.

Сергей Шестаков в разговоре с корреспондентом Myslo пояснил, что по поручению губернатора в Туле используют всю технику для уборки снега. Ломовоз, который засняли на видео, был модернизирован. Между створками «тюльпана» поставили металлические листы, в итоге получился специальный ковш.

— Это мое ноу-хау, — добавил Сергей Викторович. — С помощью такого ломовоза мы убираем снег в труднодоступных местах.

А вот это видео: