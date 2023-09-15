6 лучших комментариев: 8 - 15 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Вышел трейлер сериала «Лихорадка», который снимали в Туле
- 2 -
Житель Алексина забил насмерть собутыльника из-за 200 рублей
- 3 -
Владимир Путин сообщил, что наземное метро продлят до Тулы
- 4 -
- 5 -
Почему в Туле резко взлетели цены на бензин: сотрудник АЗС назвал причину
- 6 -
Лучший комментатор - ...