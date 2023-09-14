Вышел трейлер сериала «Лихорадка», который снимали в Туле

Фото минздрава Тульской области

Вышел трейлер многосерийной шпионской драмы «Лихорадка», которую снимали в Туле. Все серии уже доступны на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Напомним, съемки в областной столице проходили в прошлом году. Съемочными площадками был один из дворов на Зеленстрое, центр города и даже перинатальный центр. Для одной из сцен киношники сожгли дом.



Фото Евгения Овсянникова.



Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

По сюжету сериала в одной из развивающихся стран Африки вспыхивает опасная эпидемия. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев, которую возглавляет врач-вирусолог, полковник медицинской службы Иван Матецкий. К добровольцам присоединяется местный врач-инфекционист Софи Диогу, бывшая студентка Матецкого. А в Москве, в НИИ вирусологии, гениальный ученый, дочь Матецкого Полина работает над секретным проектом, который должен ускорить производство необходимой вакцины.

Главные роли в сериале исполнили Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Артур Ваха и Вадим Андреев.

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