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Вышел трейлер сериала «Лихорадка», который снимали в Туле
Фото минздрава Тульской области

Вышел трейлер сериала «Лихорадка», который снимали в Туле

Съемочной площадкой даже был перинатальный центр.

Вышел трейлер многосерийной шпионской драмы «Лихорадка», которую снимали в Туле. Все серии уже доступны на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Напомним, съемки в областной столице проходили в прошлом году. Съемочными площадками был один из дворов на Зеленстрое, центр города и даже перинатальный центр. Для одной из сцен киношники сожгли дом.

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Фото Евгения Овсянникова.
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Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

По сюжету сериала в одной из развивающихся стран Африки вспыхивает опасная эпидемия. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев, которую возглавляет врач-вирусолог, полковник медицинской службы Иван Матецкий. К добровольцам присоединяется местный врач-инфекционист Софи Диогу, бывшая студентка Матецкого. А в Москве, в НИИ вирусологии, гениальный ученый, дочь Матецкого Полина работает над секретным проектом, который должен ускорить производство необходимой вакцины.

Главные роли в сериале исполнили Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Артур Ваха и Вадим Андреев.

 

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сегодня, в 12:36 0
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