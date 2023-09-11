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  5. 9 лучших комментариев: 25 августа - 8 сентября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 25 августа - 8 сентября

9 лучших комментариев: 25 августа - 8 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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На улице Новотульской обнаружена, предположительно, часть ракеты

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В центре Тулы заметили SHAMANa

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Погода в Туле 31 августа: жарко и сухо

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31 августа Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Алексине

- 6 -

На Новомосковском шоссе в Туле появится новый микрорайон

- 7 -

«Почему должны страдать пассажиры?»: туляк пожаловался на натянутый полиэтилен на сиденьях автобусов

- 8 -

На площади Победы в Туле срубили кусты сирени

- 9 -

Животные Тульского экзотариума примут в дар овощи, фрукты и зелень. Но не кабачки!

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сегодня, в 12:59 0
6 лучших комментариев: 18 - 25 августа
6 лучших комментариев: 18 - 25 августа
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