9 лучших комментариев: 25 августа - 8 сентября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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На улице Новотульской обнаружена, предположительно, часть ракеты
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В центре Тулы заметили SHAMANa
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Погода в Туле 31 августа: жарко и сухо
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31 августа Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Алексине
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На Новомосковском шоссе в Туле появится новый микрорайон
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«Почему должны страдать пассажиры?»: туляк пожаловался на натянутый полиэтилен на сиденьях автобусов
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На площади Победы в Туле срубили кусты сирени
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Животные Тульского экзотариума примут в дар овощи, фрукты и зелень. Но не кабачки!
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