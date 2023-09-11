Почему в Туле резко взлетели цены на бензин: сотрудник АЗС назвал причину

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По его словам, причина не только в увеличении оптовой стоимости. Бензин и дизтопливо приходится возить из Московской области.

Сотрудник одной из тульских автозаправок в Пролетарском округе Тулы рассказал Myslo о причине подорожания топлива. Первой причиной он, конечно же, назвал рост закупочных цен. Кроме того, некоторые виды топлива сейчас невозможно приобрести на тульской нефтебазе, поэтому горючее приходится возить из Московской области. Это сразу добавляет к розничной цене примерно по 1,5 рубля на каждый литр.

«А то, что есть, не всем продают либо отпускают с ограничениями. Например, мне нужно было заправить дизтопливо в тягач — сказали, что больше 400 литров не нальют. Наверное, это сделали для того, чтобы грузовики не сильно влияли на выборку топлива и чтобы оставить возможность заправлять дизельные легковушки и кроссоверы». На некоторых заправках дизтоплива вообще нет», — рассказал сотрудник автозаправки.

В данный момент в телеграм-канале, который указан как официальный ПАО «Туланефтепродукт» (дочернее общество ПАО «НК „Роснефть“») (судя по наполнению — можно предположить, что так и есть), опубликована такая динамика изменения цен.

На официальном сайте rosneft-azs.ru стоимость топлива выглядит следующим образом: АИ-95 — 54,52 руб., АИ-92 — 49,60 руб., ДТ — 58,28 руб..

На автозаправке Teboil в районе Зеленстроя — так:

Напомним, что в Тульской области, по данным регионального правительства, наиболее острая ситуация с ценами на бензин — в Алексине, Куркинском и Дубенском районах.

— По отдельным поставщикам рост цен на топливо достиг 12% с начала года. Вместе с тем наша задача на региональном уровне — снять напряженность и обеспечить комфортные условия для наших граждан и предприятий. Правительство региона совместно с УФАС держит этот вопрос на контроле, — комментировал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.