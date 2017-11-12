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Туляки увидят сближение Венеры и Юпитера

Туляки увидят сближение Венеры и Юпитера

Расстояние между планетами составит 0,30 градуса.

В понедельник, 13 ноября, можно будет наблюдать за сближением Венеры и Юпитера. Об этом сообщает «Роскосмос». Явление можно будет наблюдать около 6.45.
 

- Утро 13 ноября будет праздником сближения этих двух планет: Юпитер пройдет рядом с Венерой на расстоянии менее чем полградуса! Лишь при наличии безоблачной погоды можно будет наблюдать эту пару в предрассветном небе", — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Facebook.

Расстояние между планетами составит 0,30 градуса.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:30 0
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