Туляки увидят сближение Венеры и Юпитера

В понедельник, 13 ноября, можно будет наблюдать за сближением Венеры и Юпитера. Об этом сообщает «Роскосмос». Явление можно будет наблюдать около 6.45.

- Утро 13 ноября будет праздником сближения этих двух планет: Юпитер пройдет рядом с Венерой на расстоянии менее чем полградуса! Лишь при наличии безоблачной погоды можно будет наблюдать эту пару в предрассветном небе", — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Facebook. Расстояние между планетами составит 0,30 градуса.