В Туле в «Доме губернатора» произошел пожар

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 13 ноября, в 15.30 в Туле на улице Свободы, 52 загорелось историческое здание — «Дом губернатора».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в 15.34. Три минуты понадобилось огнеборцам, чтобы потушить огонь.

В результате происшествия на втором этаже в комнате размером 3×5 м сгорел мусор на площади 8 кв. м. Причина происшествия выясняется.