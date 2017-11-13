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В Туле в «Доме губернатора» произошел пожар
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле в «Доме губернатора» произошел пожар

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня, 13 ноября, в 15.30 в Туле на улице Свободы, 52 загорелось историческое здание — «Дом губернатора».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в 15.34. Три минуты понадобилось огнеборцам, чтобы потушить огонь.

В результате происшествия на втором этаже в комнате размером 3×5 м сгорел мусор на площади 8 кв. м. Причина происшествия выясняется.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:01 +1
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