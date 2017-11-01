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Тульская порноактриса Ева Бергер про клип Алексея Панина: «Кино будет огонь!»

Тульская порноактриса Ева Бергер про клип Алексея Панина: «Кино будет огонь!»

Кто автор песни, на которую снимается клип, не уточняется.

Стало известно, что актер снимает не фильм, а свой дебютный клип, в котором снимается порноактриса, бывшая учительница из Тулы Ева Бергер (настоящее имя — Надежда Никитина). Панин же является исполнителем песни, которую ему подарил бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин.

Ранее Myslo сообщал, что скандальный российский актер Алексей Панин пробует себя в качестве режиссера.

«Я не работаю над фильмом, я снимаю клип, где я пою. Выступаю в этом клипе и в качестве режиссера. Песню мне подарил мой товарищ Стас Костюшкин. Ева Бергер снимается у меня в клипе в одной их главных ролей. Никакого порно там нет, хотя откровенные сцены есть!» – цитирует артиста журнал Starhit.

«Давно мечтала и наконец-то снялась вместе с Алексеем Паниным. Кино будет огонь», – написала Ева на своей странице ВКонтакте.

Кстати, сам Стас Костюшкин отрицает причастность к песне.

«Меня обзванивают новостные издания с историей о том, что Алексей снимает порноклип на мою песню «Факты», которую я записал примерно полтора года назад. Действительно, два-три месяца мы с ним говорили об этой песне. Он попробовал перепеть, ничего не получилось, мы расстались. Теперь же я узнаю, что Леша взял порнозвезду и снимает ролик… Самому Леше я дозвониться не могу, получить от него какие-либо комментарии, естественно, тоже. Могу только сказать, что не имею никакого отношения к этому бреду», – пояснил Костюшкин.

Сюжетную линию клипа, а также музыкальный жанр песни Панин держит в секрете. Известно, что это первая песня, но далеко не последняя. Он намерен продолжать музыкальную карьеру. 

Деталями съемочного процесса сама Ева и Алексей Панин делятся в инстаграме. 

К примеру, одна из сцен снималась на оживленной автомобильной дороге, вдоль которой шла полностью обнаженная Ева Бергер с агитационным плакатом в поддержку кандидата Панина на должность президента на выборах в 2018 году.
 
 

Акция в поддержку @alekseypanin77

Публикация от Eva Berger (@eva_berger_1)

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:11 −3
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