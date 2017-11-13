Павел Тагунов, 18 лет

Наконец-то в рубрике «Уличная мода» стали приходить молодые и симпатичные парни! Наш сегодняшний герой Павел занимается бухгалтерским учетом, а еще он студент, а еще — настоящий модник. Встречайте!

У меня не бывает огромных перерывов в шоппинге, стабильно раз в месяц балую себя покупками.

Пальто - Zara Men, штаны/водолазка - Befree, туфли - Carlo Pazolini, аксессуары - неизвестно.

Любимый аромат Prada L'Homme, потому что он лёгкий и ненавязчивый, но, для меня, приятный и располагающий к себе.

Любимые вещи в гардеробе — это черные узкие джинсы (из-за того, что их легко сочетать с любой вещью). Еще мне по нраву удлиненные кофты с длинными рукавами и рубашки. Можно сказать смело, что мой повседневный образ складывается из таких базовых вещей. Все сочетания, выбор одежды исходит из моего любимого стиля — кэжуал!

Мода — это понятие приходит и уходит, потом возвращается, а стиль всегда остается с тобой, хоть и корректируется со временем. Я ищу вдохновение извне: из разных социальных сетей, телепередач. Ну, и из собственных предпочтений.

Чаще всего, покупаю вещи в массмаркетах: h&m, zara, befree man и т.д.

Всегда ношу серебряное кольцо, уже ставшее оберегом от неприятностей, а также часы, если подходят под образ.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это классический брючный костюм синего цвета (его цена около 20 тысяч рублей).