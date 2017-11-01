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Туляк хранил дома более 7000 бутылок поддельного алкоголя

Туляк хранил дома более 7000 бутылок поддельного алкоголя

Товар, стоимостью более 1 миллиона рублей, был обнаружен и изъят сотрудниками полиции.

В Туле прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя Тулы, обвиняемого в п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что в мае 2017 года при неустановленных обстоятельствах мужчина приобрел для дальнейшего сбыта более 7000 бутылок крепкой алкогольной продукции с поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками. Товар туляк хранил у себя дома.

Поддельный алкоголь, стоимостью более 1 миллиона рублей, был обнаружен и изъят сотрудниками полиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в суд. В ходе следствия мужчина свою вину признал полностью.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:39 0
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