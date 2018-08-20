11 лучших комментариев: 16 - 31 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В Дубенском районе продавали шаурму с кишечной палочкой
- 2 -
На улице Металлургов
в Туле подростки
на Daewoo Nexia врезались в Renault Logan
- 3 -
В Туле отметили 1030-летие Крещения Руси: фоторепортаж
- 4 -
В Барсуках «Тулагорводоканал» перекопал двор и бросил
- 5 -
Патриархат в семье, инструкция по применению
- 6 -
В часы на колокольне Тульского кремля попала молния
- 7 -
На площади Ленина в Туле «летают» флайбордисты: видео
- 8 -
Приставы вынудили ходить пешком туляка, задолжавшего ребёнку 325 тысяч рублей
- 9 -
Уличная мода:
Светлана Шилова, 32 года
- 10 -
- 11 -
С 1 августа меняется порядок записи на прием
к врачу
Опрос
Автор лучшего комментария - ...