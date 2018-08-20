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Лучшие комментарии
11 лучших комментариев: 16 - 31 июля

11 лучших комментариев: 16 - 31 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Дубенском районе продавали шаурму с кишечной палочкой

 

- 2 -

На улице Металлургов
в Туле подростки
на Daewoo Nexia врезались в Renault Logan

 

- 3 -

В Туле отметили 1030-летие Крещения Руси: фоторепортаж

 

- 4 -

В Барсуках «Тулагорводоканал» перекопал двор и бросил

 

- 5 -

Патриархат в семье, инструкция по применению

 

- 6 -

В часы на колокольне Тульского кремля попала молния

 

- 7 -

На площади Ленина в Туле «летают» флайбордисты: видео

 

- 8 -

Приставы вынудили ходить пешком туляка, задолжавшего ребёнку 325 тысяч рублей

 

- 9 -

Уличная мода:
Светлана Шилова, 32 года

 

- 10 -

 

- 11 -

С 1 августа меняется порядок записи на прием
к врачу

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:45 +4
7 лучших комментариев: 1 - 15 июля
7 лучших комментариев: 1 - 15 июля
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