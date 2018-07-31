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Уличная мода
Светлана Шилова, 32 года

Светлана Шилова, 32 года

Сегодня в рубрике смелая, очаровательная Светлана. Она является директором салона красоты Fox Art и неплохо разбирается в моде!

 

Образ:
Жакет Lalis
Юбка H&M
Футболка H&M
Обувь Stradivarius
Сумочка Furla

Одежду покупаю раз в 1−2 месяца. Аромат духов зависит от настроения. Я очень люблю парфюм, и мой туалетный столик заставлен флаконами. Самый любимый и часто используемый — Christian Dior Addict Eau Fraiche. Отдаю предпочтение именно этому аромату, потому что он нежный, легкий и подходит на каждый день.

Любимые вещи в гардеробе — это, конечно же, платья! Потому что ничего не может выглядеть более женственно, чем платье.

По мне, мода и стиль — вещи разные. Мода — это новое веяние, оно диктует свои правила. Стиль же человек создает сам для себя или прибегает к помощи профессиональных стилистов. Я сама создаю свой стиль. Был опыт сотрудничества со стилистами, не скажу, что безуспешный. Но так, как вижу себя именно я, мне комфортнее и ближе.

Покупаю одежду в магазинах Elis Serginnetti, джинсовую одежду люблю в Levi’s, иногда Zara, H&M — (тоже не брезгую). Не ограничиваюсь только тульскими магазинами, люблю съездить на шоппинг в столицу, а также покупаю одежду и обувь во время отдыха в других странах.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это туфли Dolce&Gabbana, привезённые из Италии. Очень красивые, но крайне неудобные. Аксессуары люблю разные, но в умеренном количестве.

Макияж непременно важен, как и укладка. Всё в совокупности делает образ гармоничным и завершенным. Выбирая желаемый образ, я выбираю своё внутреннее состояние на целый день.

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 14:36 +4

«Уличная мода»

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