Светлана Шилова, 32 года

Сегодня в рубрике смелая, очаровательная Светлана. Она является директором салона красоты Fox Art и неплохо разбирается в моде!

Образ:

Жакет Lalis

Юбка H&M

Футболка H&M

Обувь Stradivarius

Сумочка Furla

Одежду покупаю раз в 1−2 месяца. Аромат духов зависит от настроения. Я очень люблю парфюм, и мой туалетный столик заставлен флаконами. Самый любимый и часто используемый — Christian Dior Addict Eau Fraiche. Отдаю предпочтение именно этому аромату, потому что он нежный, легкий и подходит на каждый день.

Любимые вещи в гардеробе — это, конечно же, платья! Потому что ничего не может выглядеть более женственно, чем платье.

По мне, мода и стиль — вещи разные. Мода — это новое веяние, оно диктует свои правила. Стиль же человек создает сам для себя или прибегает к помощи профессиональных стилистов. Я сама создаю свой стиль. Был опыт сотрудничества со стилистами, не скажу, что безуспешный. Но так, как вижу себя именно я, мне комфортнее и ближе.

Покупаю одежду в магазинах Elis Serginnetti, джинсовую одежду люблю в Levi’s, иногда Zara, H&M — (тоже не брезгую). Не ограничиваюсь только тульскими магазинами, люблю съездить на шоппинг в столицу, а также покупаю одежду и обувь во время отдыха в других странах.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это туфли Dolce&Gabbana, привезённые из Италии. Очень красивые, но крайне неудобные. Аксессуары люблю разные, но в умеренном количестве.

Макияж непременно важен, как и укладка. Всё в совокупности делает образ гармоничным и завершенным. Выбирая желаемый образ, я выбираю своё внутреннее состояние на целый день.