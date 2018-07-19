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В Дубенском районе продавали шаурму с кишечной палочкой

В Дубенском районе продавали шаурму с кишечной палочкой

Злополучную палатку закрыли на 90 дней.

На недобросовестных продавцов шаурмы на ул. Почтовой, между домами №61 и №65 в селе Воскресенское в Роспотребнадзор по Тульской области нажаловался житель Дубенского района. 

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Оказалось, что палатка не оборудована системами внутреннего водопровода и канализации, в ней нет моечных ванн для мытья продуктов и инвентаря, а также не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персонала.

В продовольственной точке не нашлось даже моющих и дезинфицирующих средств, а на продукты не было сопроводительных документов. Работали в палатке сотрудники без медицинской книжки. 

По результатам санитарно- эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» установлено, что реализуемые в предприятии общественного питания «Шаурма» готовые кулинарные изделия (шаурма и куриная грудка) не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в них обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Учитывая, что указанные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд приостановил деятельность торговой точки на 90 суток. 

Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения нарушений.

 

вчера, в 23:29 +3
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