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Приставы вынудили ходить пешком туляка, задолжавшего ребёнку 325 тысяч рублей

Приставы вынудили ходить пешком туляка, задолжавшего ребёнку 325 тысяч рублей

В отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении в специальном праве управления транспортным средством.

На исполнении у сотрудников тульского Управления ФССП находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра задолженности по алиментным платежам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина не спешил исполнять родительский долг – сумма взыскания превысила 325 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством.

Узнав о том, что в ближайшее время законно сесть за руль не получится, должник незамедлительно погасил задолженность по алиментам в полном объеме.

Кстати, в скором будущем неплательщики, возможно, вообще не смогут получить водительское удостоверение.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 +3
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