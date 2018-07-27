На улице Металлургов в Туле подростки на Daewoo Nexia врезались в Renault Logan

Фото Дмитрия Дзюбина

По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения

Как сообщают очевидцы, на улице Металлургов, в районе дома № 65 произошло столкновение попутных Daewoo Nexia и Renault Logan.

Корейская легковушка въехала в Renault, который от удара выехал на встречную полосу.

По предварительным данным, в Daewoo Nexia находились несовершеннолетние. Вероятно, виновник ДТП был пьян, он пытался скрыться с места происшествия по дворах, но его задержали очевидцы. При столкновении никто серьёзно не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии выясняются.