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На улице Металлургов в Туле подростки на Daewoo Nexia врезались в Renault Logan
Фото Дмитрия Дзюбина

На улице Металлургов в Туле подростки на Daewoo Nexia врезались в Renault Logan

По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения

Как сообщают очевидцы, на улице Металлургов, в районе дома № 65 произошло столкновение попутных Daewoo Nexia и Renault Logan.

Корейская легковушка въехала в Renault, который от удара выехал на встречную полосу.

По предварительным данным, в Daewoo Nexia находились несовершеннолетние. Вероятно, виновник ДТП был пьян, он пытался скрыться с места происшествия по дворах, но его задержали очевидцы. При столкновении никто серьёзно не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии выясняются. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:25 +2
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Тулаулица Металлургов

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