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В часы на колокольне Тульского кремля попала молния
Фото Алексея Пирязева.

В часы на колокольне Тульского кремля попала молния

Из-за этого время на них остановилось.

Часы на колокольне Тульского кремля остановились из-за удара молнии. Это произошло еще на прошлой неделе, однако стало известно лишь на днях.

Внимательный туляк Дмитрий Павлушкин заметил, что часы показывают неточное время и задал этот вопрос в твиттер правительства Тульской области.

Мужчине ответили, что «ход часов нарушился в связи с тем, что в них попал разряд молнии. Часы будут отремонтированы в кратчайшие сроки».

сегодня, в 11:39 +2
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