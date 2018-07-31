В часы на колокольне Тульского кремля попала молния

Фото Алексея Пирязева.

Из-за этого время на них остановилось.

Часы на колокольне Тульского кремля остановились из-за удара молнии. Это произошло еще на прошлой неделе, однако стало известно лишь на днях.

Внимательный туляк Дмитрий Павлушкин заметил, что часы показывают неточное время и задал этот вопрос в твиттер правительства Тульской области.

@Tularegion71 здравствуйте. Скажите пожалуйста, а часы на территории кремля г. Тулы показывают время какой страны??? В 19.54 по Москве они показывают 12.54 pic.twitter.com/11PIQuM8a8 — Дмитрий Павлушин (@packman 81 ) 29 июля 2018 г.

Мужчине ответили, что «ход часов нарушился в связи с тем, что в них попал разряд молнии. Часы будут отремонтированы в кратчайшие сроки».