С 1 августа меняется порядок записи на прием к врачу
Изменения коснутся записи на прием к узким специалистам в больницах Тульской области и вступят в силу уже завтра.
К некоторым врачам вы сможете записаться сами, а к другим, только если вы стоите на диспансерном учете. Разберемся.
Специальности первого уровня это:
* терапевт;
* педиатр;
* врач общей практики (семейная медицина);
* офтальмолог;
* хирург;
* травматолог-ортопед;
* стоматолог;
* дермато-венеролог;
* акушер-гинеколог;
* уролог.
Самому записаться на прием к этим специалистам можно:
- на портале doctor71.ru (подробности здесь);
- в поликлинике при помощи информационного киоска;
- в едином контактном центре по телефону 8 800 450-33-03 или +7 (4872) 33-83-77;
- на портале gosuslugi.ru.
Специальности второго уровня:
* кардиолог;
* колопроктолог;
* невролог;
* нефролог;
* пульмонолог;
* ревматолог;
* физиотерапевт;
* онколог;
* гастроэнтеролог;
* аллерголог-иммунолог;
* инфекционист;
* эндокринолог;
* отоларинголог;
К этим врачам самому записаться можно только при условии, если вы состоите на диспансерном учете у данного специалиста.
Если это так, то при входе в личный кабинет на портале doctor71 вам будет доступно расписание врача для записи. Записаться вы сможете так же, как в первом случае (пункт № 1).