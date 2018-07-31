С 1 августа меняется порядок записи на прием к врачу

Изменения коснутся записи на прием к узким специалистам в больницах Тульской области и вступят в силу уже завтра.

К некоторым врачам вы сможете записаться сами, а к другим, только если вы стоите на диспансерном учете. Разберемся.

Специальности первого уровня это:

* терапевт;

* педиатр;

* врач общей практики (семейная медицина);

* офтальмолог;

* хирург;

* травматолог-ортопед;

* стоматолог;

* дермато-венеролог;

* акушер-гинеколог;

* уролог.

Самому записаться на прием к этим специалистам можно:

на портале doctor71.ru (подробности здесь);

в поликлинике при помощи информационного киоска;

в едином контактном центре по телефону 8 800 450-33-03 или +7 (4872) 33-83-77;

на портале gosuslugi.ru.

Специальности второго уровня:

* кардиолог;

* колопроктолог;

* невролог;

* нефролог;

* пульмонолог;

* ревматолог;

* физиотерапевт;

* онколог;

* гастроэнтеролог;

* аллерголог-иммунолог;

* инфекционист;

* эндокринолог;

* отоларинголог;

К этим врачам самому записаться можно только при условии, если вы состоите на диспансерном учете у данного специалиста.

Если это так, то при входе в личный кабинет на портале doctor71 вам будет доступно расписание врача для записи. Записаться вы сможете так же, как в первом случае (пункт № 1).