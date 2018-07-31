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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 1 - 15 июля

7 лучших комментариев: 1 - 15 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Парковка за 100 рублей
в час начнёт работать
в Туле 9 июля

 

- 2 -

Туляки засняли выброс
в районе «Тулачермета»

 

- 3 -

В России некурящих сотрудников предложили поощрять премией

 

- 4 -

«Мне плевать на вас»: в отделении «Почты России»
у тулячки отказались принимать посылку

 

- 5 -

В Туле на ул. Кирова трамвай сошел с рельсов

 

- 6 -

Сколько лет нужно копить тульской семье на квартиру?

 

- 7 -

В Ефремове появилась скульптура «Многодетная семья»

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:23 −1
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9 лучших комментариев: 16 - 30 июня
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