7 лучших комментариев: 1 - 15 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Парковка за 100 рублей
в час начнёт работать
в Туле 9 июля
- 2 -
Туляки засняли выброс
в районе «Тулачермета»
- 3 -
В России некурящих сотрудников предложили поощрять премией
- 4 -
«Мне плевать на вас»: в отделении «Почты России»
у тулячки отказались принимать посылку
- 5 -
В Туле на ул. Кирова трамвай сошел с рельсов
- 6 -
Сколько лет нужно копить тульской семье на квартиру?
- 7 -
В Ефремове появилась скульптура «Многодетная семья»
Опрос
Автор лучшего комментария - ...