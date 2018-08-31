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7 лучших комментариев: 1 - 15 августа

7 лучших комментариев: 1 - 15 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Как идет обустройство нового Тульского экзотариума

 

- 2 -

Этап чемпионата России по автозвуку Russian Bass Restart в Туле

 

- 3 -

В Туле возле ТРЦ «Макси» установят колесо обозрения

 

- 4 -

Тульским мужчинам раздадут бесплатные карты в спортклубы и заставят делать производственную гимнастику

 

- 5 -

7 наивных вопросов о новой «Тульской набережной»

 

- 6 -

Как тулячка Татьяна Брухунова стала мультимиллионершей и пассией Евгения Петросяна

 

- 7 -

В Туле в День города выступит Макс Барских

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:01 +3
11 лучших комментариев: 16 - 31 июля
11 лучших комментариев: 16 - 31 июля
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