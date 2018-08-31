7 лучших комментариев: 1 - 15 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Как идет обустройство нового Тульского экзотариума
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Этап чемпионата России по автозвуку Russian Bass Restart в Туле
- 3 -
В Туле возле ТРЦ «Макси» установят колесо обозрения
- 4 -
Тульским мужчинам раздадут бесплатные карты в спортклубы и заставят делать производственную гимнастику
- 5 -
7 наивных вопросов о новой «Тульской набережной»
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Как тулячка Татьяна Брухунова стала мультимиллионершей и пассией Евгения Петросяна
- 7 -
В Туле в День города выступит Макс Барских
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