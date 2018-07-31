В Барсуках «Тулагорводоканал» перекопал двор и бросил

Фото Алексея Пирязева.

Все лето жителям приходится ходить по грязи, но специалисты не спешат устранят недоделки.

В апреле 2018 года во дворе дома №2 по ул. Гоголя в Барсуках компания «Тулагорводоканал» ремонтировала трубы водоснабжения. Коммуникации тянутся через небольшой лесок неподалеку от дома и потом проходят через весь двор, напрямую к окнам жильцов.

Естественно, на время работ всю эту территорию перекопали. Но прошло уже три месяца, но во дворе до сих пор разруха.

Место разрушенного асфальта засыпали щебенкой, а вот землю так и не разровняли. Палисадник возле дома превратился в горы земли и глины, грязь разнеслась по всему двору.

– Сначала нам обещали, что всё вернут в первоначальное состояние, но никто так и не занялся нашим двором. Мы обращались в администрацию, бесполезно. Двор обещали сделать до 18 мая, потом сразу после 12 июня, но снова проигнорировали, — рассказывает старшая по дому Вера Павловна Тишина. — Мало того, что мы до сих пор живем в грязи, так рабочие еще и сломали отмостку на доме, и из-за неровной поверхности вся дождевая вода сливается к нам в подвал.

Жители заткнули дыру травой, прикрыли старой дверью, но, конечно, всё это временные меры.

Myslo запросил комментарий по этому вопросу. Оказалось, пока восстанавливать двор никто не собирается.

По информации АО «Тулагорводоканал», в поселке Барсуки на ул. Гоголя, 2 на данный момент благоустройство в полном объеме не может быть выполнено в связи с проведением работ предприятием. Работы на данной территории будут выполнены до 1 сентября 2018 года.