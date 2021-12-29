Алексея Дюмина выдвинули на пост вице-президента Союза машиностроителей России

Под председательством руководителя Союза машиностроителей России, главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова с участием президента Лиги содействия оборонным предприятиям Владимира Гутенева состоялось совместное заседание Бюро Союза и Лиги. Участники обсудили приоритетные вопросы нормативно-правового обеспечения финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса.

Стартом мероприятия послужило голосование о выдвижении члена Бюро СоюзМаш, губернатора Тульской области Алексея Дюмина на пост вице-президента Союза машиностроителей России. Также Сергей Чемезов вручил членский билет новому члену Бюро – генеральному директору Государственной транспортной лизинговой компании Евгению Дитриху.

В ходе торжественной церемонии награждения медалью Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации «За отличие» был награжден почетный гость заседания, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В приветственном слове председатель Сергей Чемезов проинформировал собравшихся о выполнении решений предыдущего Бюро, об основных мероприятиях последних месяцев, а также обозначил темы для итогового заседания, которое состоится в первой декаде 2022 года.

Владимир Гутенев в своем докладе рассказал об итогах работы СоюзМаш в Сирийской Арабской Республике в рамках российской межведомственной делегации, а также представил информацию о последних законодательных инициативах, направленных на повышение устойчивости предприятий ОПК и увеличение конкурентоспособности производимой ими продукции.

Сергей Викторович Чемезов отметил, что благодаря совместным усилиям Союза машиностроителей России, Комитета по промышленности и торговле и инициативе отдельных предприятий ОПК удалось достигнуть договоренностей с Министерством обороны РФ в части применения повышенного норматива отчислений денежных средств организациями ОПК в переходный период. По его словам, размер отчислений на контракты, заключенные до вступления в силу Постановления Правительства останется на уровне 1%, вместо установленного 1,95%.

Член Бюро Союза машиностроителей России, председатель ПСБ, председатель Экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговле по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК Петр Фрадков выступил с основным докладом и рассказал об итогах работы по развитию высокотехнологичного промышленного комплекса в 2021 году. По его словам, на рассмотрение Экспертного совета поступило 146 предложений, из них 38 находятся в высокой степени готовности.

Озвучивая планы Экспертного совета на следующий год, Председатель ПСБ обозначил четыре ключевые площадки для дальнейшей работы над поступившими инициативами: Комиссия Госсовета РФ по направлению «Промышленность», Комитет ГД РФ по промышленности и торговле, Правительство РФ и профильные ФОИВы, а также Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России. Также в 2022 году запланировано проведение отдельного заседания Экспертного совета по вопросу воздействия финансового состояния промышленных предприятий на их кадровый потенциал, от которого зависит обеспечение стабильной работы всей отрасли и успешное выполнение ГОЗ.

С содокладами также выступили участники мероприятия: вице-президент СоюзМаш, Председатель Правления ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков, заместитель Министра промышленности и торговли Олег Рязанцев.