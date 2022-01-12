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Пропавшая в Туле полтора месяца назад школьница найдена

Пропавшая в Туле полтора месяца назад школьница найдена

С девушкой всё в порядке, её жизни ничто не угрожает.

29 ноября прошлого года 16-летняя тулячка Валерия Шишкина ушла из дома и не вернулась. По факту случившегося  в СУ СУ России по Тульской области возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты СК вместе в сотрудниками регионального УМВД провели комплекс следственных и оперативных мероприятий,  установили и допросили родственников и знакомых школьницы, провели осмотры и обыски в возможных местах  её нахождения.

С помощью полиграфа следователи опросили лиц, которые могли обладать какой-либо значимой информацией об обстоятельствах исчезновения Валерии. В результате грамотно проведенных мероприятий сегодня местонахождение школьницы установлено. Девушке ничего не угрожает, каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершалось.

В настоящее время следователями продолжают проводиться необходимые процессуальные действия, направленные на подробное установление всех обстоятельств произошедшего.

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вчера, в 21:27 +4
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