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На Тулу обрушатся снегопад и метель

На Тулу обрушатся снегопад и метель

Непогода накроет регион к вечеру.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 13 января и 14 января в регионе ожидается снегопад, метель, усиление ветра до 17 м/с. На дорогах — гололедица.

Рекомендации МЧС России при гололедице:

  • Водителям нужно быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД. Быть осторожными при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
  • Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

При порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:43 +3
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