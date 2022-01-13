На Тулу обрушатся снегопад и метель

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 13 января и 14 января в регионе ожидается снегопад, метель, усиление ветра до 17 м/с. На дорогах — гололедица.

Рекомендации МЧС России при гололедице:

Водителям нужно быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД. Быть осторожными при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

При порывистом ветре: