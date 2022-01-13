На Тулу обрушатся снегопад и метель
Непогода накроет регион к вечеру.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 13 января и 14 января в регионе ожидается снегопад, метель, усиление ветра до 17 м/с. На дорогах — гололедица.
Рекомендации МЧС России при гололедице:
- Водителям нужно быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД. Быть осторожными при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
- Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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