В Туле внедорожник не пропустил скорую: автохамом оказался бывший гаишник, уволенный за взятку

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В 2004 году милиционер получил мзду в размере 3000 рублей и был уволен из органов внутренних дел.

Как стало известно Myslo водитель внедорожника Land Rover Range Rover, не выпустивший из двора скорую помощь с пациенткой в салоне, оказался бывшим сотрудником ГИБДД. В 2004 году его с поличным задержали при получении взятки в 3000 рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Осведомленный источник сообщил, что сейчас бывший гаишник занимается грузоперевозками, а иномарка оформлена на его супругу. Из-за многочисленных задолженностей на автомобиль наложен арест.

Напомним, за непредоставление преимущества скорой помощи водителю грозит штраф от 3000 до 5000 рублей либо лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года. Мужчина считает, что инцидент спровоцировал водитель спецавтомобиля и намерен написать жалобу.