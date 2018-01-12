новости
новости
Регистрация
В Тульском минздраве – кадровые перестановки
Фото newokruga.ru

В Тульском минздраве – кадровые перестановки

Заместителем министра здравоохранения Тульской области назначен Владимир Грицаюк.

Приказом заместителя губернатора Тульской области — руководителя аппарата правительства Тульской области — начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области на должность государственной гражданской службы Тульской области заместителя министра здравоохранения Тульской области назначен Владимир Грицаюк.

Владимир Борисович Грицаюк, уроженец Новомосковска Тульской области, в 1992 году окончил Тверской государственный медицинский институт. Работал на руководящих должностях в различных лечебных учреждениях. Общий стаж работы в сфере здравоохранения более 20 лет.

В 2017 году прошел профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Специалист по государственному и муниципальному управлению (МРА)».

сегодня, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Минздрав Тульской области
Люди
Владимир Грицаюк
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области школьник на уроке географии побил одноклассницу
В Тульской области школьник на уроке географии побил одноклассницу
Прокуратура: в Тульской области больной туберкулезом уклоняется от лечения и заражает окружающих
Прокуратура: в Тульской области больной туберкулезом уклоняется от лечения и заражает окружающих
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.