В Тульском минздраве – кадровые перестановки

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Приказом заместителя губернатора Тульской области — руководителя аппарата правительства Тульской области — начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области на должность государственной гражданской службы Тульской области заместителя министра здравоохранения Тульской области назначен Владимир Грицаюк.

Владимир Борисович Грицаюк, уроженец Новомосковска Тульской области, в 1992 году окончил Тверской государственный медицинский институт. Работал на руководящих должностях в различных лечебных учреждениях. Общий стаж работы в сфере здравоохранения более 20 лет.

В 2017 году прошел профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Специалист по государственному и муниципальному управлению (МРА)».