Власти Ефремова отказали в проведении гей-парада
Шествие должно было пройти мимо молодежного центра, в котором занимаются дети.
Ефремовский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению трех граждан к администрации МО город Ефремов. Истцы просили признать незаконным решение чиновников отказать в проведении шествия.
Выяснилось, что 1 декабря 2017 главе ефремовской администрации подали уведомления о проведении трех публичных мероприятий:
- Пикетирования с призывом к соблюдению конституционного права сексуальных и гендерных меньшинств на свободу мирных собраний в России с целью призыва к исполнению постановления Европейского Суда по правам человека о неправомерности запретов публичных акций гей-парадов в Москве, а также призыва к соблюдению права на свободу собраний геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России.
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Пикетирования с призывом к кандидатам на пост
Президента РФвыступить против гомофобии, трансфобии и дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров с целью призыва к кандидатам на выборах 2018 включить положение о недопустимости дискриминации сексуальных и гендерных меньшинств в свои предвыборные программы, а также выступить против гомофобии и трансфобии в России.
- Шествия ефремовского гей-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России с целью привлечения внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств.
- Согласно поданному уведомлению шествие должно состояться 15 декабря 2017 г. по некоторым улицам г. Ефремова с количеством участников до 300 человек.
Митинги должны были пройти 8 и 15 декабря на площади перед зданием МКМЦ «Октябрьский». Планировалось участие 300 человек.
Глава администрации МО город Ефремов Сергей Балтабаев уведомил административных истцов об отказе проведении митингов.
– Информация, содержащаяся в тексте уведомления о проведении публичного мероприятия, дает основания предположить, что цели запланированного публичного мероприятия не соответствуют положениям
Административные истцы полагают, что указанные действия главы администрации являются нарушением прав.
Примечательно, что на судебное заседание истцы не явились, они письменно ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие.
Суд установил, что запланированные на 8 декабря шествия должны были пройти возле молодежно-подросткового центра, в котором занимается около 500 детей в возрасте от 5 до 18 лет в период с 8.00 до 21.00.
А 15 декабря гей-парад должен был пройти по улицам города мимо образовательного учреждения, в котором обучается около 500 детей и в период с 16.00 до 20.00 работают кружки и секции.
– Семейное законодательство Российской Федерации исходит из необходимости укрепления традиционных семейных отношений, не предусматривает возможности воспитания детей в однополых семьях.
Принимая во внимание заявленное количество участников, формы проведения (митинги, шествие) и тематику запланированных мероприятий, такое воздействие на несовершеннолетних следует признать нежелательным по причине его потенциальной угрозы для нравственного и духовного развития детей, сопряженным с формированием искаженных представлений о социально-признанных моделях семейных отношений, соответствующих общепринятым в российском обществе, — говорится в судебном решении.
Суд признал решение администрации законным. Истцам было отказано.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.