Власти Ефремова отказали в проведении гей-парада

Шествие должно было пройти мимо молодежного центра, в котором занимаются дети.

Ефремовский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению трех граждан к администрации МО город Ефремов. Истцы просили признать незаконным решение чиновников отказать в проведении шествия.

Выяснилось, что 1 декабря 2017 главе ефремовской администрации подали уведомления о проведении трех публичных мероприятий:

Пикетирования с призывом к соблюдению конституционного права сексуальных и гендерных меньшинств на свободу мирных собраний в России с целью призыва к исполнению постановления Европейского Суда по правам человека о неправомерности запретов публичных акций гей-парадов в Москве, а также призыва к соблюдению права на свободу собраний геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России. Пикетирования с призывом к кандидатам на пост Президента РФ выступить против гомофобии, трансфобии и дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров с целью призыва к кандидатам на выборах 2018 включить положение о недопустимости дискриминации сексуальных и гендерных меньшинств в свои предвыборные программы, а также выступить против гомофобии и трансфобии в России. Шествия ефремовского гей-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России с целью привлечения внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств. Согласно поданному уведомлению шествие должно состояться 15 декабря 2017 г. по некоторым улицам г. Ефремова с количеством участников до 300 человек.

Митинги должны были пройти 8 и 15 декабря на площади перед зданием МКМЦ «Октябрьский». Планировалось участие 300 человек.

Глава администрации МО город Ефремов Сергей Балтабаев уведомил административных истцов об отказе проведении митингов.

– Информация, содержащаяся в тексте уведомления о проведении публичного мероприятия, дает основания предположить, что цели запланированного публичного мероприятия не соответствуют положениям Конституции РФ и нарушают запреты, предусмотренные законодательством РФ об административных правонарушениях, в связи с чем проведение мероприятия считает невозможным, — написано в документе.

Административные истцы полагают, что указанные действия главы администрации являются нарушением прав.

Примечательно, что на судебное заседание истцы не явились, они письменно ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие.

Суд установил, что запланированные на 8 декабря шествия должны были пройти возле молодежно-подросткового центра, в котором занимается около 500 детей в возрасте от 5 до 18 лет в период с 8.00 до 21.00.

А 15 декабря гей-парад должен был пройти по улицам города мимо образовательного учреждения, в котором обучается около 500 детей и в период с 16.00 до 20.00 работают кружки и секции.

– Семейное законодательство Российской Федерации исходит из необходимости укрепления традиционных семейных отношений, не предусматривает возможности воспитания детей в однополых семьях.

Принимая во внимание заявленное количество участников, формы проведения (митинги, шествие) и тематику запланированных мероприятий, такое воздействие на несовершеннолетних следует признать нежелательным по причине его потенциальной угрозы для нравственного и духовного развития детей, сопряженным с формированием искаженных представлений о социально-признанных моделях семейных отношений, соответствующих общепринятым в российском обществе, — говорится в судебном решении.

Суд признал решение администрации законным. Истцам было отказано.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.