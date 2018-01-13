Жители тульской улицы Металлистов оценили свое жилье в 100 тысяч рублей за квадратный метр
Они готовы съехать только при таких условиях.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов сегодня, 13 января, вместе с журналистами посетил исторический центр города. Все жилье, которое здесь находится в муниципальной собственности, будет отселено.
Некоторые жители согласны покинуть свои квартиры только при оценке
1 квадратного метра в 100000 рублей.
Евгений Авилов заявил, что если бы жители провели независимую оценку квартир, и суд бы с этим согласился, тогда не было бы вопросов.
- Люди пытаются получить житейскую выгоду от этого благоустройства. Как только мы начали заниматься благоустройством, цена на их жилье начала расти, -сказал Авилов.
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