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Клиент тульского отделения «Почты России» выиграл миллион рублей
Фото: пресс-служба Почты России

Клиент тульского отделения «Почты России» выиграл миллион рублей

Счастливчик приобрел лотерейный билет и сорвал крупный куш.

В новогодние праздники удача улыбнулась жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского, края, Якутии, а также Архангельской, Ивановской, Оренбургской, Тульской, Калужской, областей и других регионов.

Все они выиграли в лотерейных тиражах крупные призы – от миллиона рублей. Ещё восемь клиентов «Почты России» получили по 800 тысяч рублей. Обладателями более скромных выигрышей – от 20 до 280 тысяч рублей, стали 75 клиентов «Почты России».

Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017-2018 года, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 782 миллионов рублей – почти в три раза больше чем в прошлый Новый год.

В ноябре 2017 года в почтовом отделении Воронежской области был куплен билет «Русское лото», принесший своему обладателю рекордные 506 миллионов рублей. Приобрести билеты государственных лотерей можно в почтовых отделениях по всей стране.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 +2
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