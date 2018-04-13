Двое жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, по состоянию на 13 апреля в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей обратились два человека. Случаи зарегистрированы в Щекинском районе и в Туле. Оба пострадавших «поймали» кровососов на придомовых территориях.

Сотрудники Управления проводят еженедельный мониторинг инфекционных заболеваний, передающихся клещами – бореллиоза, моноцитарного эрлихиоза, клещевого энцефалита и других.

В рамках профилактических мероприятий противоклещевыми химикатами будет обработано 680 га территорий летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, стадионов, детских площадок и мест массового скопления людей. На территории Тульской области открыты два пункта проведения исследований клещей на предмет их зараженности различными вирусами: