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Двое жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

Двое жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

Сотрудники Роспотребнадзора советуют вовремя обезопасить себя и сделать прививку от энцефалита.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, по состоянию на 13 апреля в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей обратились два человека. Случаи зарегистрированы в Щекинском районе и в Туле. Оба пострадавших «поймали» кровососов на придомовых территориях.

Сотрудники Управления проводят еженедельный мониторинг инфекционных заболеваний, передающихся клещами – бореллиоза, моноцитарного эрлихиоза, клещевого энцефалита и других.

В рамках профилактических мероприятий противоклещевыми химикатами будет обработано 680 га территорий летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, стадионов, детских площадок и мест массового скопления людей. На территории Тульской области открыты два пункта проведения исследований клещей на предмет их зараженности различными вирусами:

  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (ул. Оборонная, д. 114, телефон: 37-39-56)
  • ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (ул. Московская, д. 17, телефон: 21-23-69).

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 0
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