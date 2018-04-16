Туляк жалуется на плохое состояние горбольницы №10: «Я в шоке!»

«Состояние помещений не только морально оскорбляет, но и вызывает опасение».

На почту сайта пришло письмо от жителя Тулы Алексея М.:

Случилось посетить 10-ю городскую больницу в Мясново, и, мягко говоря, я в шоке!

Состояние помещений не только морально оскорбляет, но и вызывает опасение. Проводка в санузлах описанию не поддается, как и само состояние помещения. За кого нас держат? Заходя в лифт, не знаешь, чем закончится путешествие на этой «адской машине».

Возмущает то, что в таком состоянии больница содержится многие годы и ничего не меняется».