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Туляк жалуется на плохое состояние горбольницы №10: «Я в шоке!»

Туляк жалуется на плохое состояние горбольницы №10: «Я в шоке!»

«Состояние помещений не только морально оскорбляет, но и вызывает опасение».

На почту сайта пришло письмо от жителя Тулы Алексея М.:
 
 
Случилось посетить 10-ю городскую больницу в Мясново, и, мягко говоря, я в шоке!
 
Состояние помещений не только морально оскорбляет, но и вызывает опасение. Проводка в санузлах описанию не поддается, как и само состояние помещения. За кого нас держат? Заходя в лифт, не знаешь, чем закончится путешествие на этой «адской машине».
 
Возмущает то, что в таком состоянии больница содержится многие годы и ничего не меняется».
 

 

сегодня, в 12:00 +3
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