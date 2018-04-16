Кроме своих доходов, недвижимости и автомобилей они обязаны раскрыть данные и о своих супругах. Myslo отследил трех самых обеспеченных депутатских жен.

На 1-м месте супруга депутата Алексея Альховика. Она отчиталась о том, что заработала за год 39 787 921, 26 рублей. Ее муж, кстати, задекларировал доход в чуть больше чем 3,5 млн рублей.

В собственности у жены депутата Альховика доли в собственности ТЦ и земель под ними в районе улицы Фрунзе: ТЦ «Перспектива», ТЦ «НАш дом», ТЦ «Наш дом-2», ТЦ «Империя», ТЦ «Маргарита-2», «Мастер». А также: приусадебный участок (764 кв. м), квартира (147,2 кв. м), жилой дом (501, 3 кв. м).

На втором месте супруга депутата Владимира Абакумова. Она декларирует 24 993 868, 26 рублей за год. Ее супруг, к слову, заработал более скромные деньги — 1 261 980, 08 руб.

В собственности у жены Абакумова: нежилые помещения, гараж, квартира (53, 4 кв. м), здание торгового назначения, предприятие розничной торговли.

Третье место занимает супруга областного депутата Александра Балберова. Она заработала за 2017 год 5 500 945, 98 руб. К слову, ее супруг заработал примерно столько же: 5 014 426, 46 руб.

В собственности супруги Балберова два гаража и квартира площадью 62,6 кв. м (доля в праве ½).