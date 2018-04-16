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У тульского депутата Михаила Иванцова в собственности 111 дачных участков

У тульского депутата Михаила Иванцова в собственности 111 дачных участков

Заслуженный дачник среди областных народных избранников – Михаил Евгеньевич Иванцов, член думского комитета по вопросам собственности и земельным отношениям.

Депутаты Тульской областной Думы 6-го созыва отчитались о доходах за 2017 год.

Доход в 4 775 068, 21 рубль за год задекларировал Михаил Иванцов. Кроме того, в собственности депутата есть квартира площадью 42,3 кв. м (всего у этой жилплощади три собственника), участок под ИЖС (1/3 доля в праве) и ...барабанная дробь... 111 дачных участков. Почти все они примерно равной площади, около 1000-1500 кв. м. Но есть и большие: 69 877, 138 890 кв. м, например.

Жена Михаила Иванцова заработала в этом году всего 180 009,24 рубля.  У нее в собственности жилой дом (391,5 кв. м, доля в праве 1/3), жилой дом (76,4 кв. м), участок земли для ИЖС (719 кв. м, доля в праве 1/3), участок ИЖС (743 кв. м).

Автомобилей на Иванцовых не зарегистрировано.

 

 

 

Сюжет: Доходы областных депутатов-2018
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