Как защищали деньги от подделок в царские времена

Музей Банка России в Туле рассказывает о деньгах, первых мошенниках и способах защиты от них.

Как только люди стали использовать деньги, сразу же возникла идея их подделки. Причем, это общемировая история. Первым платежным средством на Руси были серебряные слитки, которые называли гривной. Такими слитками расплачивались, если покупка была крупной (мелкие платежи осуществляли с помощью натурального обмена).

Изначально в старославянском языке слово «гривна» означало «ожерелье» или «браслет». Но у него было и второе значение. Гривной называлась денежная и весовая единица древнерусских и соседних с ними земель в XI – XV веках. Позже такой слиток получил название рубль. Деля рублевую гривну на две части, получали полтины, на четыре – «четверти». Из рубля могли делать и мелкие монеты – деньги. Для этого рублевую гривенку вытягивали в проволоку, рубили на мелкие куски, на которые с двух сторон наносили чеканные изображения.

На первых деньгах номинал не указывался, стоимость товара определялась количеством монет: условно, за несколько монет можно было купить сапоги, а за горсть монет – лошадь.

В Московском княжестве технология производства монет не отличалась особой сложностью.

Галина Гомжина, сотрудник музея Банка России в Туле:

Галина Гомжина – Чеканка монеты в Московском княжестве началась вскоре после Куликовской битвы. Монеты чеканили из серебряной проволоки. Сначала это были «сабельники» – на монете изображен всадник с саблей. В 1535–1538 годах великая княгиня Елена Глинская (матерью Ивана Грозного) провела денежную реформу. Прежние деньги заменила новая монета – «копейка», получившая название от изображенного на ней «копейщика» – всадника с копьем. Монеты чеканились вручную, поэтому они имели неровную форму. В народе такие монеты прозвали «чешуйками». Они очень не нравились Петру Великому, он даже называл их вшами. Зато они очень понравились фальшивомонетчикам, потому что, если от края монеты отрезать небольшую часть, это не будет заметно, ведь монета неровная. Определить, фальшивая монета или нет, можно было только по весу..

Разрешить эту проблему смог Петр I. Встретившись в Лондоне с Исааком Ньютоном (одним из руководителей Королевского монетного двора), царь перенял его опыт и в России стали чеканить монеты круглой формы с выраженным гуртом (насечки на ребре монеты).

В 1769 году в России стали печатать бумажные деньги. Причиной стало истощение казны Российской империи, к которому привела война с Турцией. А также необходимость замены тяжелой монеты более легкими бумажными деньгами. Для обеспечения эмиссии в Москве и Санкт-Петербурге открылись Ассигнационные банки.

В обращение были выпущены ассигнации достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей. Качество печати было низким, деньги легко подделывались. Особенно любили фальшивомонетчики «превращать» 25-рублевую ассигнацию в 75-рублевую – они вручную исправляли двойку на семерку. Так что все 75-рублевые ассигнации пришлось изъять из оборота и сжечь.

Далеко не все доверяли бумажным деньгам и старались их обменивать на монеты. Формально ассигнации приравнивались к любой монете по номиналу, но на деле их обменивали лишь на медные. Самой крупной медной монетой был пятак (к слову, весивший 50 граммов), а номинал самой мелкой банкноты – 25 рублей. Размен был крайне неудобным.

Лишь в 1786 году появились банкноты более мелких номиналов – 5 и 10 рублей. Пятерку печатали на синей бумаге, десятку – на красной. Появление «красненьких» и «синеньких» банкнот объяснялось просто: грамоту знали немногие, а цвета позволяли людям ориентироваться в бумажных деньгах; кроме того, цветная бумага дополнительно защищала купюры от подделки.

В коллекции музея тульского отделения Банка России имеются подлинные банкноты – сторублевая с изображением Екатерины II (1910 год) и пятисотрублевая с портретом Петра I (1912 год). В народе их прозвали «катенькой» и «петенькой».

Если посмотреть на денежные знаки, то можно увидеть ювелирно выполненную работу. Екатерина и Петр на портретах – не монументальные образы, а живые люди, величественные царские особы.

Художники достигли органичности композиции, ее целостности и объемности изображений. Портреты на банкнотах выполнены путем гравировки, а на белом купоне повторены в виде водяного знака, который к тому времени стал весьма сложным. Невозможность перерисовать купюру один к одному, гарантировавшая высокую степень защиты от подделок, вызвала у населения доверие к новым деньгам

Банкноты являлись образцом высокого искусства, отличались рельефностью изображения и вошли в историю мировой бонистики.

Фото Алексея Пирязева.

Банк России приглашает туляков на музейные экскурсии Все желающие смогут познакомиться с историей банковского дела и узнать много интересного о деньгах. В музее тульского отделения Банка России собрано свыше полутора тысяч экспонатов, включая большую коллекцию монет, банкнот и ценных бумаг. Посетители увидят ассигнации, а также «романовки», «керенки», «думки», рубли белого движения и другие денежные знаки России.