Смерть, секс, развод: надо ли говорить детям правду?

Рассказывает психолог Анна Ахмерова.

— Довольно часто такой вопрос возникает и на консультациях и просто в окружении. Я бы даже сказала, что есть не вопрос, а убеждение, что от детей надо правду скрывать.

Какую именно правду детям не принято рассказывать?

О болезнях близких родственников

О зависимостях в семье (алкоголизм, наркомания)

Вопросы смерти

Развод родителей

О деньгах

О сексе и интимных отношениях

О браке и отношениях

И еще много частных вопросов и примеров, где от детей скрывают правду.

Одна из причин, по которой родители не говорят правду детям, чтобы ребенок не переживал, не волновался (кто-то болеет, развод, папа на войне, смерть близкого). Преуменьшение значения происходящего, либо отрицание, либо откровенный обман.

Другая причина — скрыть постыдный факт (алкоголизм, наркомания). Хотя, как его скроешь? И тогда в ход идут — папа (мама) устал, тебе показалось, с папой (мамой) все нормально и так далее.

Еще причина — не понятно как объяснять и говорить на некоторые темы.

Так вот, если отвечать на вопрос — надо ли говорить правду ребенку? Ответ будет -да, надо.

Никакой лжи во имя спасения на самом деле не существует. Есть попытка изменить реальность.

Заставить человека верить в то, чего нет. Мы не берем сюда миф о Деде Морозе или Зубной Фее. Это безобидные мифы, которые сопряжены с рядом добрых и красивых традиций в семье.

Еще одна иллюзия в том, что дети ничего не понимают. Дети действительно многое могут не понимать в силу возраста. Но дети все очень точно чувствуют и считывают с окружающих людей. Особенно близких. По интонации, по мимике, по движениям. Дети ощущают атмосферу, в которой находятся. Ребенок чувствует мамину тревогу, злость и печаль. Я это пишу для того, чтобы развеять эту иллюзию, что ребенка можно обмануть в важных жизненных вещах. Но если вам так хочется в это верить, то я не могу вам запретить.

Когда мы не говорим правду, ребенок начинает фантазировать и додумывать. Рисовать страшные картины в своей голове. Это неизбежно приводит к состоянию тревоги у ребенка. Это становится причиной нарушений самочувствия и поведения. То есть мы негативно влияем на психологическое здоровье ребенка.

Вот реальный пример из практики. Когда одной моей клиентке было было 4 года, ее мама сильно заболела и часто и надолго уезжала лечиться. Родственники решили не говорить девочке о болезни матери, а сказали, что мама уезжает в командировки. Но моя пациентка вспоминает, что ей постоянно было страшно и тревожно, она часто плакала. Знаете в чем еще проблема в такой ситуации? Ее никто не мог поддержать по-настоящему, ведь никто не говорил ей о том, что на самом деле происходит с ее мамой. Ей говорили — мама скоро вернется, не плачь, маме надо по делам и т. д. И никто не мог разделить с ней ее тревогу за мать.

Какую правду действительно не стоит говорить детям?

Ведь на самом деле есть темы, которые не стоит освещать.

Например, не стоит делиться с детьми (в каком бы возрасте они не были) своей интимной жизнью. Не надо посвящать детей в подробности своей личной жизни (партнеры, смена партнеров).

Не стоит жаловаться детям на свои отношения, рассказывать как подруге или другу о том, что в отношениях происходит. Не надо говорить детям, какой у них плохой отец или мать, ведь это будет очень субъективная правда. Жаловаться детям на свою тяжелую жизнь тоже не стоит. Дети не могут вам помочь, но будут испытывать сильную тревогу. Но и делать вид, что все супер, когда это не так, тоже стоит.

Какую правду надо говорить и как?

Есть одно общее правило о том, как говорить правду — согласно возрасту ребенка. Желательно без оценок и суждений происходящего.

Если в семье кто-то серьезно болен, то об этом стоит сказать ребенку. В зависимости от того, сколько ребенку лет, необходимо адаптировать информацию под возраст. Констатировать факты. Можно говорить о своих чувствах. Но не перекладывать их на ребенка, а сказать, что вы переживаете, что по этой причине вам бывает грустно. Обязательно поинтересоваться чувствами ребенка. Поговорить с ним об этом.

Если в семье финансовые проблемы, и это отражается на образе и уровне жизни. Например, вы не можете позволить себе что-то купить ребенку, а он просит. Необходимо честно сказать, что сейчас трудности с деньгами и что-то купить не получится. Не делайте ребенка виноватым в том, что его желания какие-то непомерные или неуместные. Или что вы надрываетесь на работе, чтобы купить ему игрушки. Обозначьте ребенку срок или праздник, когда можно будет купить желаемое.

Если родители разводятся или развелись. Не надо скрывать или придумывать, что «ничего не меняется, мы просто будем жить раздельно». Если ребенок совсем маленький (до трех лет), стоит сказать, что папа будет жить отдельно, но будет к тебе приходить и ты к нему будешь приходить. Не надо говорить, что папа уехал работать вахтовым методом. Если дети старше, то стоит сказать, что папа с мамой решили больше не жить вместе, объяснить причину. Обязательно акцентируйте внимание ребенка на том, что для него вы остаетесь папой и мамой. Что его вины в этом нет. Обратитесь за помощью к детскому или семейному психологу. Но не оставляйте ребенка наедине с его переживаниями.

Алкоголизм или наркомания. На самом деле, этот вопрос очень близок к теме болезни. Именно в таком ключе с ребенком можно обсуждать этот вопрос. Объяснять, что это болезнь. Объяснять, к чему приводит употребление алкоголя или наркотиков. Речь о тех ситуациях, когда родственник борется с зависимостью и семья ему в этом помогает. Или когда принято решение уйти от зависимого партнера и объяснить ребенку почему. Все, конечно, очень зависит от обстоятельств в семье. Если драки и скандалы, то не стоит объяснять ребенку, что это из-за того, что папа (мама, другой родственник) болеет и таким образом оправдывать такое поведение. Подчеркиваю, что объяснение должно быть адаптировано под возраст и под ситуацию.

Секс и отношения. На эту тему больше всего информации в пособиях для родителей и в интернете. Как отвечать на «неудобные» вопросы детей о сексе и отношениях. Важно помнить, что своими ответами мы формируем определенное отношение детей к вопросу.

То есть мы те люди, которые своими комментариями, могут привить чувство стыда, отвращения к сексу, как к чему-то грязному и неприличному.

Нам это надо? Нет! Но и слишком откровенно (делиться личным примером) тоже говорить не надо. Здесь важно рассказать о сексе, как о неотъемлемой составляющей отношений между мужчиной и женщиной. Опять же в зависимости от возраста. Если с вами в детстве не говорили на эти темы и сейчас вам самим сложно говорить о сексе и у вас сложные отношения в семье, то лучше обратиться за помощью детского психолога, купить детские книги на тему того, как устроены мужчины и женщины, где в доступной форме детям рассказывают о сексе. Отнеситесь к этим вопросам очень бережно.

Смерть и расставания. Детей очень часто волнует вопрос смерти. Это даже не связано с фактом того, что кто-то из близких умер. Они задают вопросы: а когда я умру, а ты, а что происходит после смерти? И нам кажется странным, что маленький ребенок думает о смерти, и спешим его успокоить, что он никогда не умрет или говорим, что он думает о всякой ерунде. Или в случае смерти (родственника, домашнего питомца) хотим уберечь детей от переживания утраты, как если бы и сами предпочли никогда с этим не сталкиваться. Но смерть — неотъемлемая часть жизни.

Смерть, как и расставания, с нами повсюду. И скрывать от ребенка естественный ход жизнь — это пытаться оградить его от жизни.

Опять же, скрыть факт смерти, наверное, можно. Придумать какую-то историю. Но свои переживания скрыть невозможно. Ребенок будет придумывать свои варианты объяснений, почему вы плачете или грустите. И эти варианты будут вызывать в нем тревогу и страх. Плюс ребенок в любом случае будет переживать расставание и ему нужна будет поддержка. Но как вы сможете ему ее оказать в полной мере, если не сможете с ним честно говорить о случившемся?

Поделитесь, пожалуйста, своими историями на эту тему. Что вы думаете о честности с детьми? Насколько честно вы говорите со своими детьми? Были ли честны с вами ваши родители? Помните, пожалуйста, если мы не говорим своим детям правду, то кому им еще верить?

Мы те самые первые и главные люди в жизни ребенка, которые формируют его отношение к жизни и к другим людям. Именно мы прививаем ценности нашим детям. Мы учим их справляться с жизненными трудностями, с болью и утратами. Мы — пример, на который они долго будут ориентироваться. И поэтому очень важно быть честными с самими собой, с окружающими и с детьми.